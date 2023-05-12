"Ставьте себя на первое место": Айым Сейтметова дала совет подписчицам

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала о личной жизни, а также дала совет подписчицам, как важно научиться любить и уважать себя, передает NUR.KZ.

Айым спросили, что она делает при ссорах с мужем.

"Ничего. В основном выдерживаю паузу. Занимаюсь дальше своими делами. А еще важно не делать ничего назло, раньше я любила это делать, а сейчас проживаю день как обычно. Потом мы разговариваем и приходим к компромиссу", - призналась она.

Сторис Айым Сейтметовой. Скриншот: instagram.com/aiymsm

Одна из подписчиц рассказала, что ее бросил муж, она осталась с ребенком одна и не раз просила его сойтись.

"Девочки, первое и самое важное правило: ставьте себя на первое место. Живите с комфортом, угождайте себе, любите себя, уважайте себя.

Тогда весь пазл сложится. Зачем вы унижаетесь? Жаль, конечно, что ребенок нужен только женщине, но мы настолько сильны на самом деле.

Мы сами в силах поставить детей на ноги, свернуть горы, обеспечить себя. Надо только наладить первые пункты", - заявила актриса и блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020318-stavte-sebya-na-pervoe-mesto-ayym-seytmetova-dala-sovet-podpischitsam/