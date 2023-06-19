Карина Оксукпаева и Арман Юсупов сообщили, что готовятся стать родителями в третий раз

Карина Оксукпаева и Арман Юсупов с детьми. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанские блогеры Карина Оксукпаева и Арман Юсупов сообщили подписчикам в Instagram о том, что ждут пополнения в семье. Супруги готовятся стать родителями в третий раз, передает NUR.KZ.

Не так давно внимательные подписчики заподозрили Карину в третьей беременности. Их прогнозы оказались верными - супруги ожидают прибавления в семье. Об этом они сегодня сообщили в соцсети.

"Плюс один инсайдер(ша). Трижды родители!" - написала Карина.

Асель Садвакасова, Айым Сейтметова, Индира Едильбаева и другие представители отечественного шоу-бизнеса поспешили поздравить супружескую пару. К ним присоединились и другие подписчики.

"Ура! Поздравляем", "Я обрадовалась, как будто сама забеременела", "Береги себя, умоляю, хоть бы девочка. Если будет девочка, я пойду на третьего", "Легкой беременности и родов, Карина", "Надеюсь, это не пранк. А то вы так много шутите на эту тему, я уже не знаю, что правда, а что нет", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025451-karina-oksukpaeva-i-arman-yusupov-soobschili-chto-gotovyatsya-stat-roditelyami-v-tretiy-raz/