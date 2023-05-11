"Прячет животик ": поклонники заподозрили Карину Оксукпаеву в беременности

Карина Оксукпаева и Арман Юсупов с детьми. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева опубликовала в Instagram трогательные семейные фотографии с детьми. Подписчики предположили, что девушка беременна, передает NUR.KZ.

На кадрах девушка со своей семьей позирует на песчаном берегу.

"Фотографии, которые не стыдно будет показать внукам", - написала инстадива.

Многие поклонники пары предположили, что девушка находится в положении.

"Я думала, вы в положении, но вы такие вайбовые, обожаю Вас", "Карина везде на кадрах прячет животик и в сторисах не так активна. Возможно беременна?", "Мне кажется или вы беременна", "Она не беременна?", "Беременна, поздравляю", - прокомментировали фолловеры.

Других подписчиков умилили фотографии звезды соцсетей. Пользователи отметили, что они мотивируют людей, а сами снимки, словно кадры из кинофильма.

"Красивая семейка", "Какие же вы классные", "Как кадры из фильма", "Вы классные мотиваторы для миллионов людей", "Такие уютные фотографии", "Как всегда милашки", "Люблю эту семью", - выразили свое восхищение фолловеры.

Ранее, блогер Арман Юсупов трогательно поздравил свою супругу Карину Оксукпаеву с 27-летием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020043-pryachet-zhivotik-poklonniki-zapodozrili-karinu-oksukpaevu-v-beremennosti/