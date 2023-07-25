"Это вообще законно?": певица Манижа впервые стало мамой и раскрыла необычное имя дочери

Манижа. Фото: instagram.com/manizha

Российская певица Манижа, участвовавшая в "Евровидении-2021", родила дочку. Девушка поделилась с подписчиками фотосетом с родов и назвала имя своего первенца, передает NUR.KZ.

Фотографии певица выложила на своей странице в Instagram.

"Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна", – написала она.

На черно-белых кадрах видны моменты родов ребенка: люди в белых халатах, врачи, родные Манижи, в том числе и ее муж режиссер Ладо Кватания, который держит девушку за руку.

Напомним, еще в мае певица сообщила о своей беременности. Отмечалось, что это ее первый ребенок.

В комментариях пожелали счастья новорожденной девочке и ее родителям, а еще удивились и восхитились необычным именем ребенка.

"Кватания Оливия Ладиевна? Это вообще законно? Поздравляю!", "Манижа, Ладо, Оливия – будьте счастливы!", "Я чет сейчас расплачусь", "Самый лучший день! Самая лучшая новость! Будьте здоровы и безгранично счастливы", "Здоровья маме и малышке!", "Ах, какое имя! Как в одном моем любимом сериале. Поздравляю от всей души вас, семья!" – написали пользователи.

Отметим, что в сентябре прошлого года Манижа вышла замуж за режиссера Ладо Кватания, снявшего ей номер для "Евровидения".

Как пишет ТАСС, Манижа Далеровна Сангин (фамилия при рождении Хамраева) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикская ССР, ныне Республика Таджикистан) в семье Далера Хамраева и Наджибы Усмановой. Ее отец работал врачом. Мать в прошлом сменила несколько профессий (была педагогом, модельером, организатором молодежных фестивалей), ныне занимается дизайном одежды.

В 1990-х Манижа вместе с матерью переехала в Москву.

В первой половине 2000-х певица начала выступать на международных вокальных конкурсах молодых исполнителей.

С 2006 года на протяжении нескольких лет использовала сценическое имя Рукола.

В 2007 году в эфире российских радиостанций появились ее песни "Пренебрегаю" и "Песочные часы". В том же году певица стала финалисткой Всероссийского музыкального конкурса молодых исполнителей "Пять звезд" (Сочи, Краснодарский край).

В 2008 году выпустила дебютный музыкальный альбом – "Пренебрегаю".

В начале 2010-х в своем творчестве певица стала использовать сценическое имя Манижа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029937-eto-voobsche-zakonno-pevitsa-manizha-vpervye-stalo-mamoy-i-raskryla-neobychnoe-imya-docheri/