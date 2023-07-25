Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Это вообще законно?": певица Манижа впервые стало мамой и раскрыла необычное имя дочери

Опубликовано:

Манижа
Манижа. Фото: instagram.com/manizha

Российская певица Манижа, участвовавшая в "Евровидении-2021", родила дочку. Девушка поделилась с подписчиками фотосетом с родов и назвала имя своего первенца, передает NUR.KZ.

Фотографии певица выложила на своей странице в Instagram.

"Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна", – написала она.

На черно-белых кадрах видны моменты родов ребенка: люди в белых халатах, врачи, родные Манижи, в том числе и ее муж режиссер Ладо Кватания, который держит девушку за руку.

Напомним, еще в мае певица сообщила о своей беременности. Отмечалось, что это ее первый ребенок.

В комментариях пожелали счастья новорожденной девочке и ее родителям, а еще удивились и восхитились необычным именем ребенка.

"Кватания Оливия Ладиевна? Это вообще законно? Поздравляю!", "Манижа, Ладо, Оливия – будьте счастливы!", "Я чет сейчас расплачусь", "Самый лучший день! Самая лучшая новость! Будьте здоровы и безгранично счастливы", "Здоровья маме и малышке!", "Ах, какое имя! Как в одном моем любимом сериале. Поздравляю от всей души вас, семья!" – написали пользователи.

Отметим, что в сентябре прошлого года Манижа вышла замуж за режиссера Ладо Кватания, снявшего ей номер для "Евровидения".

Как пишет ТАСС, Манижа Далеровна Сангин (фамилия при рождении Хамраева) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикская ССР, ныне Республика Таджикистан) в семье Далера Хамраева и Наджибы Усмановой. Ее отец работал врачом. Мать в прошлом сменила несколько профессий (была педагогом, модельером, организатором молодежных фестивалей), ныне занимается дизайном одежды.

В 1990-х Манижа вместе с матерью переехала в Москву.

В первой половине 2000-х певица начала выступать на международных вокальных конкурсах молодых исполнителей.

С 2006 года на протяжении нескольких лет использовала сценическое имя Рукола.

В 2007 году в эфире российских радиостанций появились ее песни "Пренебрегаю" и "Песочные часы". В том же году певица стала финалисткой Всероссийского музыкального конкурса молодых исполнителей "Пять звезд" (Сочи, Краснодарский край).

В 2008 году выпустила дебютный музыкальный альбом – "Пренебрегаю".

В начале 2010-х в своем творчестве певица стала использовать сценическое имя Манижа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029937-eto-voobsche-zakonno-pevitsa-manizha-vpervye-stalo-mamoy-i-raskryla-neobychnoe-imya-docheri/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.