"Кто тут у нас мамочка?": певица Манижа сообщила о своей беременности

Манижа Сангин. Фото: instagram.com/manizha

Российская певица таджикского происхождения Манижа, представлявшая Россию на международном конкурсе "Евровидение" в 2021 году, ожидает первенца. Об этом она сообщила в Instagram, передает NUR.KZ.

Певица Манижа представила публике новый клип на трек "Tummy" ("Животик" - перевод с англ.), в котором сообщила поклонникам о своей беременности и показала округлившийся живот.

"Кто тут у нас мамочка с самым большим орехом?" - подписала под постом знаменитость.

Манижа также рассказала, кто работал над созданием клипа.

"Создано твоей семьей и друзьями. Концепт твоей мамы Манижи, папы Ладо, бабушки Надин Усмановой и твоих дорогих друзей", - написала она.

Авангардный клип, снятый в неординарном, свойственном Маниже, стиле оценили поклонники и поздравили ее с этим событием в комментариях. Фанаты сравнили российскую певицу с Рианной, которая также во время своего выступления рассекретила вторую беременность.

"Поздравляю с крутейшим клипом и прекрасным событием", "Риана нервно курит в сторонке", "У меня аж мурашки! Офигенный трек, офигенный клип, в этом вся Манижа", "Манижа, поздравляю! Ты в беременность стала еще красивее. Клип и песня - просто супер", "Рианна кусает локти", "Сначала ярко и зажигательно, а в конце так трогательно", - написали фолловеры.

Напомним, в сентябре прошлого года Манижа вышла замуж за режиссера Ладо Кватания, снявшего ей номер для "Евровидения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021287-kto-tut-u-nas-mamochka-pevitsa-manizha-soobschila-o-svoey-beremennosti/