"К матери своего ребенка отношусь с уважением": Кыран Талапбек о бывшей жене и новой любви

Кыран Талапбек. Фото: instagram.com/kyran_talapbek

Казахстанский видеограф и режиссер Кыран Талапбек рассказал в программе Taboo, как общается с маленьким сыном после развода с Айжулдыз Адайбековой. Он также признался, что сейчас не одинок.

Ведущая Анара Батырхан спросила гостя программы, как часто он видится с сыном. Он отметил, что старается увидеться с ребенком, как только у него выпадает такая возможность.

"Моя главная миссия сейчас - помочь сыну вырасти настоящим человеком, личностью, внести в это свою лепту. Завтра он вырастет, пойдет в школу, у него начнут возникать вопросы, ему нужно создать условия. Ему нужно дать отцовский стержень", - рассказал Кыран.

Он также заявил, что очень уважает свою бывшую жену - актрису и дизайнера Айжулдыз Адайбекову, и не таит на нее никаких обид. Отметим, что о расставании молодой пары стало известно весной 2021 года.

"Я испытываю только уважение к ней. Это моя прошлая жизнь, это было, прошло. Я не очень бы хотел вдаваться в эту тему. Но к матери своего ребенка я отношусь с уважением. Мы пережили хорошие дни. Я не могу говорить плохо о человеке, с которым прожил хорошие дни. Уважаю и ее родителей", - отметил он.

Режиссер рассказал, что повстречал девушку, которая сумела завоевать его мысли и сердце. Однако ее имени пока не назвал.

"Я находился тогда в депрессии. Это было где-то через 4-5 месяцев после развода, я увидел в одном ресторане девушку. Мне она понравилась. Но я не смог взять ее номера, потому что она была вместе с мамой. После узнал ее номер телефона, мы долгое время общались как друзья.

Почти полгода. Я вообще-то не люблю много разговаривать, но с ней мы разговаривали по телефону до утра. Я и сам удивлялся, как мне было интересно с ней общаться. Мне понятны ее мысли, а ей - мои, мы на одном вайбе. Она спутница моей жизни, когда придет время, я все расскажу", - пообещал он.

Напомним, ранее Кыран Талапбек высказался о разводе с Айжулдыз Адайбековой, заявив, что никогда не отказывался от ребенка. Айжулдыз призналась, что не была официально замужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015927-k-materi-svoego-rebenka-otnoshus-s-uvazheniem-kyran-talapbek-o-byvshey-zhene-i-novoy-lyubvi/