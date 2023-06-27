"Сама наливаю себе чай": Лидия Каденова рассказала, как относится к келин

Лидия Каденова. Фото: instagram.com/didarkadenkz

Казахстанская актриса театра и кино Лидия Каденова рассказала в интервью газете Egemen Qazaqstan о своих отношениях с невесткой. Актриса также поделилась заветной мечтой.

По словам актрисы, она старатся помочь невестке во всем.

"Я не живу по старым принципам. Люблю свободу. Стараюсь ей помочь, я не считаюсь, мол, ты невестка, а я свекровь. По возможности помогаю нянчить внучку и сама наливаю себе чай", - отметила она.

Лидия Каденова также рассказала, что ее мечта - увидеть, как растут внуки, радоваться их достижениям.

В народе не зря говорили, что дети слаще меда, а внуки - дороже жизни. Дети моего Дидара - Дияр и Далила - являются смыслом моей жизни.

Я желаю одного - чтобы мои дети были живы-здоровы. Прошу долгой жизни у Аллаха, чтобы насладиться счастливыми моментами с ними. Дидар у меня единственный. Я одна его вырастила. Теперь мечтаю прожить долго, чтобы разделить его радость", - отметила актриса.

Напомним, осенью 2021 года Дидар Каден заявил, что женат. Позже он показал свадебные фото. Год назад актер стал отцом во второй раз, у него родилась дочь. Отметим, что у Дидара есть также сын от первого брака. Его первая супруга рассказала, почему распался их брак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026602-sama-nalivayu-sebe-chay-lidiya-kadenova-rasskazala-kak-otnositsya-k-kelin/