Ставший отцом во второй раз Дидар Каден устроил яркую выписку жене и дочери из роддома (видео)

Дидар Каден с супругой. Фото: instagram.com/didarkadenkz

Казахстанский актер и певец Дидар Каден стал отцом во второй раз. Артист устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома. Коллеги и друзья поспешили поздравить счастливых родителей с пополнением в семье, передает NUR.KZ.

Дидар Каден - сын заслуженной артистки КазССР, любимой зрителями актрисы театра и кино Лидии Каденовой.

В прошлом году Дидар женился во второй раз, его избранницей стала красавица по имени Лейла - артистка балета государственного ансамбля "Салтанат". Актер показал кадры со своей свадьбы и рассказал, что они живут вместе с мамой.

Видеокадры с выписки из роддома Лейлы и новорожденной малышки опубликовали в соцсети друзья Дидара. Счастливый отец сделал репост в своем Instagram.

На выписку долгожданной внучки приехала и ее бабушка - актриса Лидия Каденова. Воздушные шары, цветы и море улыбок - все это сделало солнечный день еще ярче.

Девочке дали красивое имя - Далила. Отметим, что у Дидара Кадена подрастает сын от первого брака с актрисой и моделью Айым Алтынбековой. Фанаты отмечают, что маленький Дияр очень сильно похож на своего отца и бабушку.

Мы писали ранее, что женатый Дидар Каден в шутку обратился к поклонницам и попросил больше не писать ему СМС. А его бывшая супруга Айым рассказала, почему распался их брак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976060-stavshiy-ottsom-vo-vtoroy-raz-didar-kaden-ustroil-yarkuyu-vypisku-zhene-i-docheri-iz-roddoma-video/