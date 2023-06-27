"Это моя мечта": Фариза Ескермес ответила на вопрос, готова ли стать матерью

Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Она рассказала, готова ли стать матерью и как воспринимает то, что о ней говорят люди, передает NUR.KZ.

Девушка откровенно отверила на вопрос, готова ли к материнству.

"Нет, я не готова. Беспокоит вопрос со здоровьем, в организме дефицит железа. Налажу это, а потом посмотрим. Но быть мамой - моя мечта", - отметила она.

Один из подписчиков спросил, интересуется ли Фариза тем, что о ней думают люди и прислушивается ли она к их советам и критике.

"Честно, мне море по колено", - заявила она.

Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Ранее показавшая возлюбленного звезда веб-сериала "Бажа" ответила хейтерам. Она также поделилась постом-откровением в соцсети. Фариза Ескермес раскрыла и свой секрет стройности и красоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026587-eto-moya-mechta-fariza-eskermes-otvetila-na-vopros-gotova-li-stat-materyu/