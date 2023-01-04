"Неужели не устали?": показавшая возлюбленного Фариза Ескермес ответила хейтерам

Фариза Ескермес с возлюбленным. Кадр из видео: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес опубликовала романтическое видео со своим молодым человеком, однако получила не только восторженные отзывы, но и долю хейта в соцсети. Актриса ответила на критику, передает NUR.KZ.

Звезда веб-сериала "Бажа" разместила кадры с возлюбленным в своем Instagram.

"2022 год был безумно красивым. Благодарю", - подписала она видео, отметив, что желает всегда быть рядом с любимым.

Гульназ Жоланова, Индира Едильбаева, Жазира Еркин и другие представители отечественного шоу-бизнеса пожелали паре счастья. К ним присоединились и другие подписчики. Однако нашлись и те, кто не порадовался за девушку. В сторис Фариза ответила критикующим.

Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Она призналась, что когда-то и сама не принимала многих людей, потому никого не осуждает, а желает всем счастья.

"Живите в кайф, любите, дарите любовь, что такого случилось, чтобы так нервничать, наслаждайтесь.

Жизнь, вот она, перед вами, уже сколько лет она вас хочет удивить счастьем, изобилием, а вы, некоторые, до сих пор занимаетесь осуждением и непринятием.

Хватит, неужели не устали?! Живите как достойный человек", - написала Фариза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004090-neuzheli-ne-ustali-pokazavshaya-vozlyublennogo-fariza-eskermes-otvetila-heyteram/