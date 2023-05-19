"Иногда мне некомфортно среди людей": Фариза Ескермес поделилась постом-откровением

Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Отечественная актриса Фариза Ескермес, сыгравшая в веб-сериале "Бажа", написала пост-откровение в Instagram, в котором поделилась своими мыслями, передает NUR.KZ.

Ранее Фариза Ескермес раскрыла секрет стройности и пожаловалась на упадок сил.

"Самое сложное, что мне дается в этой жизни - держать настоящий баланс между своим внутренним миром и внешним, между духовным и материальным... Было бы желание и огромная сила воли, я бы выбрала тихий путь в одиночестве... Просто иногда мне некомфортно среди людей", - призналась она.

Актриса рассказала, что последний месяц сидела дома и отказывалась от встреч, глубоко ушла в себя.

"С недавних пор решила выходить хотя бы в магазин, а потом и миру снова начала потихоньку открываться. После тысячи вопросов пришел небольшой, вроде бы верный в моем случае ответ.

Уйти от мира в одиночество и в аскетизм всегда легко, а вот открыться этому миру, взять с этого мира все самое лучшее, честно удовлетворить все свои материальные потребности, какого бы масштаба они ни были, а потом делиться этим со всеми на пути, и при этом оставаться чистой душой, играя свою роль, держа баланс, гораздо сложнее.

Так надо, Фариза. Попробуй… у тебя все получится", - написала она.

Подписчики прокомментировали пост.

"Фаризка моя, вы очень мудрая женщина!", "Мне тоже хочется иногда побыть в одиночестве", "Красотка", "Прелестная", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021268-inogda-mne-nekomfortno-sredi-lyudey-fariza-eskermes-podelilas-postom-otkroveniem/