Фариза Ескермес раскрыла секрет стройности и пожаловалась на упадок сил

Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Звезда отечественного веб-сериала "Бажа" Фариза Ескермес раскрыла фанатам в Instagram секрет своей стройности. Актриса также рассказала, почему не так активна в соцсети, передает NUR.KZ.

Фаризу спросили, почему она в последнее время не проявляет активность в Instagram. Девушка призналась, что чувствует усталость и потерю энергии.

"Это потому, что я очень много сплю. Стала ленивой, энергия иссякла и я устала. Не проявляю желания на многие вещи. Поэтому у меня сейчас такой режим", - призналась актриса.

Подписчиков также интересовало, как Фаризе удается оставаться такой стройной.

"Я ем мало. Остается половина еды в тарелке, поэтому я такая худая", - написала она.

Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Напомним, Фариза Ескермес рассказала фанатам, как встретила возлюбленного. Она также ответила хейтерам, раскритиковавшим ее романтическое видео с избранником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019326-fariza-eskermes-raskryla-sekret-stroynosti-i-pozhalovalas-na-upadok-sil/