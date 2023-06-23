"Вдохновляет бабушку": видео Розы Рымбаевой с маленьким внуком растрогало Казнет

Роза Рымбаева с внуком. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка Казахстана, певица Роза Рымбаева разместила в своем Instagram трогательное видео с маленьким внуком и умилила пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Напомним, Роза Рымбаева впервые стала бабушкой в феврале этого года. Малыша Зейна показали на его бесик-тое.

Роза Рымбаева прокомментировала новое видео с внуком, которое появилось в ее ленте.

"Такой родной, сладкий, дорогой внучок. Интересно, какими бывают правнуки", - написала она.

"Как бы не сглазить, пусть и у нас будет такое счастье", "Пусть вырастет настоящим человеком", "Желаю, чтобы и Мади подарил вам таких сладких внучат", "Внук вдохновляет бабушку", - оставили свои комментарии умиленные подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026059-vdohnovlyaet-babushku-video-rozy-rymbaevoy-s-malenkim-vnukom-rastrogalo-kaznet/