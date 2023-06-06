Шакиру заподозрили в новом романе, и это не Том Круз

Шакира. Фото: instagram.com/shakira

Шакира продолжает подогревать интерес к своей личной жизни. На этот раз Поклонники заподозрили ее в романе с британским гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, сообщает PageSix.

После слухов о романе с Томом Крузом певица вновь прибыла в Испанию, пишет DailyMail. Шакира вернулась в Барселону спустя несколько месяцев после переезда в Майами, не только оставить сыновей на каникулы бывшему мужу, но и насладиться гонками Формулы-1.

"Рада снова вернуться в Барселону", - написала латиноамериканская звезда в своем блоге в соцсети, опубликовав фото с мероприятия по автогонкам.

"Надеюсь, это для Гамильтона! Пожалуйста, Шакира, сообщите нам эту новость", "Поздравляю вас! Льюис красавчик!", "А Льюис говорит, что ему нужна латиноамериканка, боже мой, надеюсь, что слухи о них двоих верны", - написали поклонники под постом Шакиры.

Как сообщает автор статьи, вечером того же дня Шакира была замечена в компании Хэмилтона, на праздновании второго места Льюиса на автогонках. Где они вместе были запечатлены на групповом снимке, на котором автогонщик приобнимает певицу.

В статье говорится, что впервые их заметили вместе в прошлом месяце на лодке в Майами.

Ранее мы также писали, что поклонники Шакиры раскритиковали новое фото Жерара Пике со своей девушкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023535-shakiru-zapodozrili-v-novom-romane-i-eto-ne-tom-kruz/