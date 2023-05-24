Поклонники Шакиры раскритиковали новое фото Жерара Пике со своей девушкой

Жерар Пике и Клара Чиа. Фото: instagram.com/3gerardpique

Испанский футболист Жерар Пике опубликовал в Instagram редкое фото с новой возлюбленной Кларой Чиа Марти. Поклонники Шакиры атаковали пост спортсмена гневными комментариями, передает NUR.KZ.

На фото новая девушка футболиста 24-летняя Клара Чиа Марти нежно прижимается к щеке 36-летнего Жерара Пике.

Пост бывшего защитника "Барселоны" набрал более 1,5 млн лайков и почти 130 тыс комментариев, львиную долю которых оставили поклонники Шакиры.

"Думаю, она заставляет его публиковать фото с ней каждый раз, когда Шаки выпускает новую песню", "Не понимаю, почему он променял свою семью ради этого", "Не переживай, Пике, скоро твои дети заменят тебя своим новым папой", "Шакира номер один", "Она молода, но выглядит старше Шаки", - прокомментировали они.

Напомним, летом 2022 года Шакира и Жерар Пике сообщили о своем расставании после 11 лет отношений. Причиной разрыва отношений стали измены футболиста. Однако недавно поп-диву заподозрили в романе с Томом Крузом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021815-poklonniki-shakiry-raskritikovali-novoe-foto-zherara-pike-so-svoey-devushkoy/