Певицу Шакиру заподозрили в романе с Томом Крузом

Шакира. Фото: instagram.com/shakira

46-летнюю колумбийскую певицу Шакиру заподозрили в новом романе. Поп-дива была замечена в Майами в компании актера Тома Круза, передает NUR.KZ.

После скандального расставания с испанским футболистом Жераром Пике личная жизнь певицы находится под пристальным вниманием. Как сообщает Daily Mail, в минувший понедельник Шакира была замечена вместе с 60-летним голливудским актером и звездой фильма "Миссия невыполнима" Томом Крузом на гонке Гран-при Формулы-1 в Майами.

Поклонники артистки в комментариях под постом с мероприятия предположили, что у пары роман и поинтересовались, когда она опубликует их совместное фото на своей странице в Instagram.

"Скучаю по фото с Томом Крузом", "Все ждут фото с Томом Крузом, чтобы посмотреть, как горит мир", "Она встречается с Томом Крузом, смотрите фото", "Том Круз заберет красивую и смелую женщину", - написали они.

На днях Шакира была удостоена звания "Женщина года" на мероприятии, посвященном успеху латиноамериканцев в музыке Billboard Latin Women in Music, где в своей речи она вновь сослалась на предательство бывшего мужа.

"Не так важно, верен кто-то или нет. Действительно важно то, что вы продолжаете быть верным самому себе", - сказала она.

Певица рассказала, что только музыка помогла ей справиться со сложным периодом в жизни.

"Когда я чувствовала себя наиболее потерянной, именно музыка вернула меня на путь к себе", - призналась Шакира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019903-pevitsu-shakiru-zapodozrili-v-romane-s-tomom-kruzom/