Бурак Озчивит нежно поздравил Фахрие Эвджен с 37-летием (фото)

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Одна из самых красивых турецких актрис Фахрие Эвджен, недавно ставшая мамой во второй раз, отметила 37-летие в стиле Барби. Яркие фото с праздника именинница выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Для своего праздника звезда сериалов "Королек - птичка певчая", "Альпарслан" выбрала джинсовое платье, подчеркнувшее ее фигуру.

Специально для именинницы была организована фотозона в стиле Барби с лиловыми и розовыми воздушными шарами, а также надписью с именем актрисы.

Актер Бурак Озчивит нежно поздравил свою любимую супругу с днем рождения, оставив ей послание в соцсети.

"Моя прекрасная любовь, хорошего года, дорогая. Я люблю тебя и мы тебя любим", - отметил он, разместив фото с женой и детьми.

"Я тоже люблю тебя и люблю вас", - ответила Фахрие.

"Как вы прекрасны", "Клянусь, вы самая красивая и любимая пара", "Желаю вам до старости сохранить свою любовь", "Побольше улыбок и приятных воспоминаний", - отреагировали фанаты.

Напомним, в январе этого года турецкие СМИ сообщили, что Фахрие Эвджен и Бурак Озчивит стали родителями во второй раз. У них родился еще один сын. Спустя пару месяцев после родов актриса похвасталась стройной фигурой и восхитила своих поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023514-burak-ozchivit-nezhno-pozdravil-fahrie-evdzhen-s-37-letiem-foto/