"Будто и не рожала": ставшая мамой во второй раз Фахрие Эвджен восхитила стройной фигурой

Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкая актриса Фахрие Эвджен, которая несколько месяцев назад родила ребенка, впечатлила фанатов стройной фигурой. Звезда сериала "Королек - птичка певчая" разместила новые снимки в соцсети.

Напомним, в январе этого года турецкие СМИ написали о том, что Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен стали родителями во второй раз. У них родился сын, которому дали имя Керем.

Звездная мама разместила новые фотографии в ленте Instagram. Наряд кинозвезды удачно подчеркнул ее подтянутую фигуру, фанаты удивились тому, как быстро Фахрие пришла в форму после родов и осыпали ее лестными эпитетами.

"Как вы так быстро похудели?", "Будто и не рожала", "Я удивляюсь тому, как ты прекрасна", "Самая красивая мама в мире", "Как будто не вы, а я родила двоих детей", "Ничего себе", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022228-budto-i-ne-rozhala-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-fahrie-evdzhen-voshitila-stroynoy-figuroy/