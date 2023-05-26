"Будто и не рожала": ставшая мамой во второй раз Фахрие Эвджен восхитила стройной фигурой
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Турецкая актриса Фахрие Эвджен, которая несколько месяцев назад родила ребенка, впечатлила фанатов стройной фигурой. Звезда сериала "Королек - птичка певчая" разместила новые снимки в соцсети.
Напомним, в январе этого года турецкие СМИ написали о том, что Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен стали родителями во второй раз. У них родился сын, которому дали имя Керем.
Звездная мама разместила новые фотографии в ленте Instagram. Наряд кинозвезды удачно подчеркнул ее подтянутую фигуру, фанаты удивились тому, как быстро Фахрие пришла в форму после родов и осыпали ее лестными эпитетами.
"Как вы так быстро похудели?", "Будто и не рожала", "Я удивляюсь тому, как ты прекрасна", "Самая красивая мама в мире", "Как будто не вы, а я родила двоих детей", "Ничего себе", - отметили фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022228-budto-i-ne-rozhala-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-fahrie-evdzhen-voshitila-stroynoy-figuroy/