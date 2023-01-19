СМИ: Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен стали родителями во второй раз

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/burakozcivit

Известный турецкий актер Бурак Озчивит и его супруга Фахрие Эвджен стали родителями во второй раз. У супругов родился сын, которого назвали Керем.

Об счастливом событии в жизни звездных супругов сообщается на странице Gecce в Instagram.

Мальчик по имени Керем появился на свет в Американском госпитале, расположенном в Турции - там же родился их старший сын.

"У Бурака Озчивита, который не оставлял свою жену Фахрие Эвджен Озчивит одну во время родов, были эмоциональные моменты", - пишет издание.

Обрадованные событием поклонники пары поздравили их в соцсетях.

Напомним, Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен поженились в июне 2017 года. Весной 2019 года у пары родился первенец, которому дали имя Каран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005894-smi-burak-ozchivit-i-fahrie-evdzhen-stali-roditelyami-vo-vtoroy-raz/