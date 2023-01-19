СМИ: Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен стали родителями во второй раз
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Известный турецкий актер Бурак Озчивит и его супруга Фахрие Эвджен стали родителями во второй раз. У супругов родился сын, которого назвали Керем.
Об счастливом событии в жизни звездных супругов сообщается на странице Gecce в Instagram.
Мальчик по имени Керем появился на свет в Американском госпитале, расположенном в Турции - там же родился их старший сын.
"У Бурака Озчивита, который не оставлял свою жену Фахрие Эвджен Озчивит одну во время родов, были эмоциональные моменты", - пишет издание.
Обрадованные событием поклонники пары поздравили их в соцсетях.
Напомним, Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен поженились в июне 2017 года. Весной 2019 года у пары родился первенец, которому дали имя Каран.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005894-smi-burak-ozchivit-i-fahrie-evdzhen-stali-roditelyami-vo-vtoroy-raz/