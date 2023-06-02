"Я весил 96 килограммов": Алмас Кишкенбаев рассказал, как ему удалось прийти в форму

Алмас Кишкенбаев. Кадр из видео: youtube.com/Khabar_TV

Казахстанский певец Алмас Кишкенбаев без утайки рассказал в программе "Ұйқым келмейді" о том, как боролся с лишним весом. Из-за полноты он отказался от некоторых проектов.

Алмас отметил, что его подписчики в Instagram порой задают ему вопросы, почему он не участвует в некоторых интересных телепроектах.

"Мне пишут и спрашивают, мол, может быть, вас не приглашают, почему не участвуешь.

Нет, ничего подобного, приглашения поступают, но у меня иногда не бывает времени, а бывало так, что из-за веса отказывался.

Мой рост 168 сантиметров, я весил при таком росте 96 килограммов. Я тогда буквально "выкатывался" на сцену", - рассказал он.

Алмас отметил, что прийти в форму ему помогло интервальное голодание.

"Я не ем после восьми часов вечера, не есть после шести не получается, мы же казахи, часто ходим в гости, приглашают за дастархан, не будешь же сидеть и говорить, что мне нельзя есть после шести, надо же отведать угощения", - признался артист.

Ранее Алмас Кишкенбаев рассказал о том, почему не спешит снова жениться. А певица Сиви Махмуди призналась, что у них с Алмасом была юношеская любовь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023085-ya-vesil-96-kilogrammov-almas-kishkenbaev-rasskazal-kak-emu-udalos-priyti-v-formu/