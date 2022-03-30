"Буду предателем": Алмас Кишкенбаев объяснил, почему не спешит снова жениться

Алмас Кишкенбаев. Фото: instagram.com/a.kishkenbaev

Казахстанский певец Алмас Кишкенбаев ответил, почему не спешит вновь создать семью. Артист признался, что не знает, как объяснит это своим детям. Алмас также ответил на вопрос о похудении, передает NUR.KZ.

Фанаты всегда хвалят Алмаса Кишкенбаева за то, что он много времени проводит с дочерьми. Однако они обеспокоены, почему же артист не торопится вновь обрести семейное счастье.

"Я пока даже представить себе не могу, как это. Такое чувство, что буду предателем перед моими сладкими красавицами. Так что это пока сложный вопрос для меня. Может, я ошибаюсь. Не знаю. Время покажет", - отметил он.

Сторис Алмаса Кишкенбаева. Фото: instagram.com/a.kishkenbaev

Алмас отметил, что все разговоры близких касаются этой темы.

"Все близкие мне говорят об этом: "Тебе же уже под 40. Измени свою жизнь, заведи новую семью". А я чувствую себя так, как будто мне еще нет 30-ти. Так что, незамужние, пишите", - отшутился он.

Подписчики затронули тему с похудением. Они спросили, когда он собирается сбросить вес, ведь ему идет быть стройным.

"Честно говоря, я сам не знаю, нужно мне это или нет. Могу сбросить вес, если нужно. Но сейчас мне комфортно. У меня нет комплексов по этому поводу. Я знаю, что я не Тауекел Мусилим. Даже если похудею, им не стану. Так что благодарю Бога за то, что имею", - ответил он.

Сторис Алмаса Кишкенбаева. Фото: instagram.com/a.kishkenbaev

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962723-budu-predatelem-almas-kishkenbaev-obyasnil-pochemu-ne-speshit-snova-zhenitsya/