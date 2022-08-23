"У нас была детская любовь": Сиви Махмуди рассказала о романе с Алмасом Кишкенбаевым
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Отечественная певица Сиви Махмуди рассказала подписчикам о своей первой любви, которую испытала в юности. Артистка впервые назвала имя этого молодого человека, передает NUR.KZ.
Сиви Махмуди ответила на вопросы подписчиков в Instagram. У нее поинтересовались, помнит ли она свою первую любовь. Сиви показала фото своего коллеги по сцене - певца Алмаса Кишкенбаева.
"Пусть будет сенсацией. Моя первая любовь, первый парень, с которым дружила в 15-16 лет. Я говорю об этом впервые. Сейчас он мой близкий друг. Это Алмас Кишкенбаев", - рассказала Сиви.
Подписчики отметили, что артисты наверняка были красивой парой.
"У нас была детская любовь. Ему было 18, мне 15-16 где-то. Сейчас, вспоминая об этом, смеемся", - призналась артистка.
Певица также рассказала, что в данный момент у нее нет бойфренда. Она призналась, что пока не планирует снова выходить замуж.
"Если честно, больше не хочу, но нужно, конечно, в будущем. Пока не планирую", - заявила Сиви.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984360-u-nas-byla-detskaya-lyubov-sivi-mahmudi-rasskazala-o-romane-s-almasom-kishkenbaevym/