Ольга Серябкина впервые показала лицо сына

Ольга Серябкина с сыном. Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина впервые показала лицо своего полуторагодовалого сына. Фото она опубликовала на странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы Serebro родила своего первенца в ноябре 2021 года и все это время певица прятала лицо сына от посторонних глаз. Накануне Ольга все же решила показать своего наследника и опубликовала совместное фото с ним на своей странице в соцсети.

"Знакомьтесь, это Лука", - лаконично подписала она фото.

В комментариях артистки подписчики не скрывали своего умиления очаровательным малышом и отметили, что у Луки мамин взгляд.

"Твоя копия. Вспомнил твою детскую фотку с хмурой мордашкой и губки бантиком", "Похож на отца", "Мальчик с лицом Оли", "Не, ну красавчик. На мужа похож, но взгляд мамин", "Ну какой же пирожочек. Мамин взгляд", "Какой чудесный мальчик. И правда Лучик", "Оля, он твоя копия", - написали фолловеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023047-olga-seryabkina-vpervye-pokazala-litso-syna/