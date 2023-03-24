"Была сосредоточена на себе": Ольга Серябкина в прозрачном платье рассказала о жизни до замужества

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица и экс-солистка группы "SEREBRO" Ольга Серябкина опубликовала откровенное фото в Instagram и рассказала о личной жизни до замужества, передает NUR.KZ.

По словам певицы, находясь не в отношениях, она была сосредоточена на себе и карьере.

"Когда я не была замужем, я была максимально сосредоточена на себе и своей карьере. Личная жизнь была на втором месте. По ходу жизни мои подруги выходили замуж и их образ жизни естественным образом менялся. На любой праздник с друзьями мне было некомфортно приходить одной, как будто бы мероприятия стали не предполагать меня без пары", — рассказала Ольга.

Артистка призналась, что чувствовала себя неловко и избегала разговоров в обществе о ее личной жизни.

"Всегда спрашивали, ты придешь плюс один или нет. В итоге, если мне было не с кем идти, я не приходила на такие праздники, потому что понимала, что мы будем разговаривать о том, не пора ли мне... Я избегала таких неудобных тем и вопросов про свои планы на будущее в контексте отношений", — поведала Серябкина.

По словам экс-солистки группы "SEREBRO", новая песня "Одиночка", релиз которой состоялся 3 марта, это эмоциональная поддержка одиноким людям.

"Когда я писала песню "Одиночка", я вспоминала себя в определенный период жизни, и это некий эмоциональный "support" тем, кто находится не в паре сейчас. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя стильными и полноценными!" — написала Ольга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013846-byla-sosredotochena-na-sebe-olga-seryabkina-v-prozrachnom-plate-rasskazala-o-zhizni-do-zamuzhestva/