"Мне отправляли фото мужа с девушками": Альбина Шардарова рассказала о "доброжелателях"

Бауыржан Сатов пен Альбина Шардарова. Фото: instagram.com/albina.shardarova

Казахстанская певица Альбина Шардарова рассказала в откровенном интервью телеканалу EL ARNA о том, как ее с мужем часто пытались поссорить, "уличая" ее супруга в "измене".

Семья певицы Альбины Шардаровой и актера Бауыржана Сатова - одна из самых примерных в отечественном шоу-бизнесе. Однако и у них бывали недопонимания.

"Дорожелатели" пытались их рассорить и вызвать недоверие молодых супругов друг к другу.

"Встречаться - это одно, а жить вместе - совсем другое. Поначалу были трудности. К примеру, бывало такое, что мне отправляли его фотографии, заснятые в момент беседы со знакомыми девушками. И мне говорили, мол, ваш муж с такой-то девушкой стоит, разговаривает.

Люди же любят рассорить, внести раздор в семью. Вот такие были трудности. Я после такого сидела и плакала, а потом, когда муж приходил с работы, спрашивала, мол, кто это с тобой, что вы там с ней делаете", - без утайки рассказала Альбина.

Напомним, осенью 2021 года Альбина Шардарова стала мамой во второй раз. Спустя почти год Альбина впервые показала свою дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022835-mne-otpravlyali-foto-muzha-s-devushkami-albina-shardarova-rasskazala-o-dobrozhelatelyah/