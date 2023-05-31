Жена Прилучного рассказала, на кого похож их сын

Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Актриса Зепюр Прилучная-Брутян, сыгравшая в сериалах "В клетке" и "Последний аксель", сообщила поклонникам в Instagram, что сменила фамилию, и поведала, на кого похож сын, передает NUR.KZ.

Одним из самых популярных вопросов от подписчиков был о смене фамилии. Зепюр призналась, что она взяла фамилию своего супруга Павла Прилучного.

"Да, я поменяла фамилию", - ответила она.

Новоиспеченная мама также рассказала, на кого похож Прилучный-младший.

"На Прилучных", - лаконично ответила актриса.

Поклонники артистки поинтересовались, планирует ли еще детей звездная пара, и заявили, что теперь их семейству не хватает девочки.

"Да, с мамиными кудряшками и папиными глазами", - поделилась Зепюр.

Stories Зепюр Брутян. Скриншот: instagram.com/zepyur_brutyan

Напомним, Зепюр Брутян родила первенца в конце апреля этого года. Супруга Павла Прилучного также рассказала, как его дети относятся к их новорожденному сыну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022764-zhena-priluchnogo-rasskazala-na-kogo-pohozh-ih-syn/