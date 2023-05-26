"Сердце радуется, на вас глядя": жена Тауекеля поделилась нежными кадрами с актером

Тауекел Мусилим с супругой и сыновьями. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга отечественного актера Тауекеля Мусилима Махаббат поделилась трогательным видео в Instagram. Поклонники назвали их идеальной парой, передает NUR.KZ.

На кадрах Тауекел и Махаббат встречаю закат на берегу моря. Актер нежно обнимает свою супругу, ласково поправляя ей волосы.

Подписчиков умилили трогательные кадры. Они назвали их идеальной и примерной парой.

"Сердце радуется, на вас глядя! Главное, чтобы это было искренне и надолго!", "Какая красотень. Любите друг друга и берегите себя", "Красивая и идеальная пара", "Сама нежность", "Просто лучшая семья", "Примерная пара", "Прекрасная казахская пара, которая является примером для подражания для молодежи", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, в январе 2020 года Тауекель Мусилим официально женился. Через год супруга Махаббат подарила ему сына. А в ноябре прошлого года актер стал отцом во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022114-serdtse-raduetsya-na-vas-glyadya-zhena-tauekelya-podelilas-nezhnymi-kadrami-s-akterom/