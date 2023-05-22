Куандык Рахым впервые показал годовалую дочь (фото)

Куандык Рахым. Фото: instagram.com/rakhym_kuandyk.kz

Отечественный исполнитель Куандык Рахым, впервые ставший папой в прошлом году, тепло поздравил свою малышку с первым днем рождения и показал ее фото в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, осенью 2020 года Куандык Рахым женился. В Сети появились кадры с его избранницей Назерке.

А в мае прошлого года исполнитель впервые стал отцом. Любимой супруге и новорожденной дочери он устроил яркую выписку из роддома. Поздравить новоиспеченного отца пришли родные, друзья и коллеги артиста.

Дочь Куандыка Рахыма. Скриншот: instagram.com/rakhym_kuandyk.kz

Несколько часов назад в сторис Instagram певца появилось фото его малышки, которую он показал публике впервые.

"Поздравляю тебя с первым днем рождения, мой жеребеночек", - написал он, добавив смайлики в виде красных сердечек.

Девочка сидит на траве в нарядном платьице и держит в руке полевой цветок. Фото не могло не умилить преданных фанатов Куандыка Рахыма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021591-kuandyk-rahym-vpervye-pokazal-godovaluyu-doch-foto/