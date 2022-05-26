Впервые ставший отцом Куандык Рахым устроил яркую выписку жене и дочери из роддома

Куандык Рахим с женой. Кадр из видео: instagram.com/rakhym_kuandyk.kz

Отечественный исполнитель Куандык Рахым впервые стал папой. У артиста родилась дочь. Счастливый отец организовал красивую выписку супруге и новорожденной дочери из роддома, передает NUR.KZ.

Кадры первой встречи со своей долгожданной малышкой Куандык разместил в Instagram. Любимую супругу и новорожденную дочь артист встретил на белом лимузине с шикарными букетами цветов и воздушными шарами. Он поблагодарил медицинский персонал и впервые взял на руки свою девочку.

На выписку пришли родные исполнителя и его близкие друзья. Каждый из них пожелал малышке и ее маме долгих лет жизни и крепкого здоровья.

К их пожеланиям присоединились подписчики артиста, а также его звездные коллеги - Салтанат Бакаева, Серик Ибрагимов, Нурболат Абдуллин, Гульназ Алимгерей, Айкын Толепберген, Торегали Тореали, Нуржан Керменбаев и другие.

"Как прекрасно! Поздравляю тебя, Куандык!", "Пусть твой цыпленок будет счастлив", "Пусть растет здоровой девочкой, пусть радует своих близких", "Как вы назвали ее?", "Какая супруга у вас красавица, такая скромная", "Пусть Аллах наградит ее красивой судьбой", "Поздравляем! Счастья вашей семье!", "Вы такая красивая пара, как бы не сглазить", "Уау, как круто!" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971189-vpervye-stavshiy-ottsom-kuandyk-rahym-ustroil-yarkuyu-vypisku-zhene-i-docheri-iz-roddoma/