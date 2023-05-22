"Романтика": Акниет Беласарова показала, какой сюрприз устроил ей муж на Мальдивах (видео)

Акниет Беласарова и Ерик Хамидуллаев. Фото: instagram.com/akniet_belasar

Молодая казахстанская актриса Акниет Беласарова, недавно вышедшая замуж за актера Ерика Хамидуллаева, показала в Instagram, как они с мужем отдыхают на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Напомним, в декабре прошлого года актер Ерик Хамидуллаев сделал предложение руки и сердца Акниет Беласаровой. В марте молодые люди сыграли пышную свадьбу.

Акниет разместила в соцсети кадры их романтического ужина на берегу Индийского океана.

"Сказочный ужин от мужа", - подписала актриса видео.

На кадрах видно, как Ерик подводит любимую к накрытому столику на берегу моря.

"Романтика прям", "До конца так живите", "Вау, вот какой ты романтик, Ерик. Молодец. Очень красивый ужин для любимой", "Очень красиво", "Будьте счастливы", "Тьфу-тьфу, оба красивые, воспитанные", "Такие классные", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021516-romantika-akniet-belasarova-pokazala-kakoy-syurpriz-ustroil-ey-muzh-na-maldivah-video/