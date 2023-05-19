Актер Алек Болдуин впервые стал дедушкой

Алек и Айрленд Болдуин. Фото: Jesse Grant/Getty Images for Comedy Central

27-летняя американская модель и актриса Айрленд Болдуин, дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер, родила первенца. Об этом она сообщила в Instagram, передает NUR.KZ.

Айрленд Болдуин впервые стала мамой. Актриса родила девочку от музыканта Андре Аллена Анжоса. Малышку назвали Холланд.

Новоиспеченная мама поделилась фотографией со своим бойфрендом из больничной палаты с дочерью на руках.

"Холланд", - лаконично подписала она снимок.

Друзья и поклонники актрисы поздравили ее в комментариях с этим радостным событием.

В марте этого года Айрленд устроила эпатажную вечеринку в стриптиз-клубе в честь будущего ребенка.

Отметим, что новоявленный дедушка, 65-летний актер и звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Простые сложности", в сентябре прошлого года стал отцом в восьмой раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021259-akter-alek-bolduin-vpervye-stal-dedushkoy/