Актер Алек Болдуин впервые стал дедушкой
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27-летняя американская модель и актриса Айрленд Болдуин, дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер, родила первенца. Об этом она сообщила в Instagram, передает NUR.KZ.
Айрленд Болдуин впервые стала мамой. Актриса родила девочку от музыканта Андре Аллена Анжоса. Малышку назвали Холланд.
Новоиспеченная мама поделилась фотографией со своим бойфрендом из больничной палаты с дочерью на руках.
"Холланд", - лаконично подписала она снимок.
Друзья и поклонники актрисы поздравили ее в комментариях с этим радостным событием.
В марте этого года Айрленд устроила эпатажную вечеринку в стриптиз-клубе в честь будущего ребенка.
Отметим, что новоявленный дедушка, 65-летний актер и звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Простые сложности", в сентябре прошлого года стал отцом в восьмой раз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021259-akter-alek-bolduin-vpervye-stal-dedushkoy/