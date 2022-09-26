Актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Алек Болдуин. Фото: Rich Polk/Getty Images for IMDb

64-летний американский актер Алек Болдуин на своей странице в Instagram сообщил, что стал отцом в восьмой раз. У знаменитости и его супруги Хиларии родилась дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена.

"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту", – написал к видео, снятое в первые минуты жизни ребенка, актер.

Аналогичной публикацией поделилась и жена знаменитости Хилария.

Теперь у 64-летнего Алека Болдуина и его 38-летней жены Хиларии есть семеро детей. Пара воспитывает троих дочерей и четырех сыновей. Кроме того, у актера есть старшая дочь от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Напомним, в октябре прошлого года актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора во время съемок фильма "Ржавчина" в США. По его словам, он не спускал курок пистолета, оружие выстрелило самопроизвольно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989560-akter-alek-bolduin-stal-ottsom-v-vosmoy-raz/