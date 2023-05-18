"Молодого и даже пожилого нет": Динара Кырыкбаева ответила на вопрос о бойфренде

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева, воспитывающая одна троих детей после развода, рассказала о личной жизни. Она ответила подписчикам в Instagram, почему у нее нет бойфренда, передает NUR.KZ.

У Динары поинтересовались, есть ли у нее молодой человек и состоит ли она с кем-нибудь в отношениях.

"Молодого и даже пожилого нет. Я одна. Сейчас в этом моменте я счастлива", - заявила артистка.

Один из подписчиков решился пригласить Динару на свидание и написал ей в директ.

"Он все-таки написал! Я иду на свидание", - заинтриговала певица поклонников.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Но это заявление оказалось всего лишь шуткой.

"Народ! Расходимся. На свидание я не иду. Я так подумала, мне и одной хорошо", - резюмировала она, разместив в сторис фото любимого актера Тома Харди.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Ранее Динара Кырыкбаева осадила критикующих ее фигуру. Она также высказалась о браке с мужчиной младше себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021093-molodogo-i-dazhe-pozhilogo-net-dinara-kyrykbaeva-otvetila-na-vopros-o-boyfrende/