"Разве возраст так важен?": Динара Кырыкбаева высказалась о браке с мужчиной младше себя

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Пользователей Казнета интересовало, что думает Динара насчет замужества и воспитания детей, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Динару, вышла бы она замуж за мужчину младше себя.

"Думаю, да. Ну а вообще, разве возраст - это так важно?" - ответила артистка.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

У Динары также поинтересовались, как она воспитывает своих детей. Подписчики не раз говорили ей, что она хорошая мама.

"Ох, они сами нас воспитывают, я просто рядом всегда! Когда им хорошо, плохо, грустно - я просто рядом. Поддерживаю, советую, ругаю иногда. Но стараюсь давать возможность самим решать, делать шаг, падать, вставать, идти дальше. Выбор всегда за ними", - призналась мать троих детей.

Напомним, Динара Кырыкбаева намекнула, что не против родить четвертого ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014194-razve-vozrast-tak-vazhen-dinara-kyrykbaeva-vyskazalas-o-brake-s-muzhchinoy-mladshe-sebya/