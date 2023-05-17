"Да что вы знаете об извинениях": супруга Гуфа заинтриговала подписчиков новым видео

Алексей и Юлия Долматовы. Фото: instagram.com/yuliyakorolevaa

Супруга российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, опубликовала видео в Instagram и спровоцировала слухи о примирении с ним, передает NUR.KZ.

В апреле этого года исполнитель хитов "Город дорог" и "Ice baby" сообщил, что разводится со своей супругой Юлией Королевой спустя 1,5 года брака.

Однако вчера девушка опубликовала на своей странице короткое видео, на котором она снялась на фоне рекламной конструкции. На девятиметровом медиафасаде кинотеатра "Октябрь" было написано признание в любви: "Я люблю Ю!"

"Да что вы знаете об извинениях", - написала Юлия и отметила в подписи Алексея.

"Переживала за их отношения больше, чем за свои", "Все косячат и наш герой не исключение. Красава, Гуф, ждем видео с извинениями", "Гуф=Джиган", "Ну это должно было случиться, потому что Юля - космос, как ни крути", "Снова баба Гуфа", "Галя, с разводом у нас отмена!", "Серьезно? Красавчик! Респект и уважуха", "Это, конечно, мило. Но он не изменится", - отреагировали подписчики Юлии в соцсети.

Напомним, в декабре 2021 года Алексей Долматов женился во второй раз. Пара воспитывает 11-месячную дочь Тину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020929-da-chto-vy-znaete-ob-izvineniyah-supruga-gufa-zaintrigovala-podpischikov-novym-video/