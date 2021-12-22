Рэпер Гуф женился во второй раз (фото)

Гуф и Юлия Королева. Фото: instagram.com/therealguf

Российский рэпер Гуф женился во второй раз. Его супругой стала 25-летняя Юлия Королева, с которой музыкант встречался на протяжении нескольких лет, передает NUR.KZ.

О радостном событии стало известно из аккаунта Гуфа в Instagram.

Артист выложил на странице пару черно-белых фотографий, на одной из которых демонстрирует обручальное кольцо.

"Идем со мной", - лаконично подписал он кадры.

Фотография со свадебной церемонии появилась и в Stories рэпера. Для регистрации брака невеста предпочла короткое приталенное платье традиционному пышному и длинному свадебному наряду. Шею Королевой украсили несколько ниток жемчуга. Сам Гуф выбрал вместо праздничного смокинга простой шерстяной костюм.

Поклонники поздравили артиста с новым этапом в жизни.

"Совет вам да любовь", "Поздравляю, дорогой!", "Ну вот, новый поворот в жизни Алексея Долматова! Мира и любви", "Ребята, вы круты. Огромного счастья вам", - написали они.

Часть подписчиков предположила, что Юлия беременна.

Гуф и Юлия Королева. Фото: instagram.com/therealguf

Ранее музыкант Алексей Долматов, более известный как Гуф, был женат на телеведущей Айзе Анохиной, с которой прожил в браке с 2008 по 2013 год. У них имеется сын Сами Долматов. В 2014 году пара оформила развод.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947912-reper-guf-zhenilsya-vo-vtoroy-raz-foto/