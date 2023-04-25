Рэпер Гуф разводится со второй женой спустя 1,5 года брака

Алексей и Юлия Долматовы: instagram.com/therealguf

43-летний рэп-исполнитель Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, сообщил фолловерам в Instagram о разводе со своей супругой спустя полтора года брака, передает NUR.KZ.

На протяжении нескольких недель в семье рэпера происходят непростые времена. В марте этого года певец угодил в скандал на отдыхе в Таиланде, опубликовав видео плачущей жены, которая требовала отдать их с дочерью паспорта.

Позже супруга Алексея вышла на связь и рассказала подробности конфликта. По словам девушки, мать Гуфа вгоняет его в паранойю и настраивает против жены.

А вчера исполнитель хита "Ice baby" сообщил, что они с супругой разводятся.

"Во избежание сплетен и домыслов - мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом", - написал музыкант.

Stories Алексея Долматова. Скрин: instagram.com/therealguf

Супруга Юлия Королева пока никак не прокомментировала ситуацию, а лишь написала в Stories, что в ее доме все счастливы.

Stories Юлии Королевой: instagram.com/yuliyakorolevaa

Напомним, российский рэпер Гуф женился во второй раз в декабре 2021 года. Пара воспитывает девятимесячную дочь Тину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018105-reper-guf-razvoditsya-so-vtoroy-zhenoy-spustya-15-goda-braka/