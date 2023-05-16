"Даешь волю слезам": ставшая мамой Акерке Буркитбай рассказала о послеродовой депрессии

Акерке Буркитбай с сыном. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Жена Али Окапова, кобызистка Акерке Буркитбай, которая не так давно стала мамой, рассказала своим подписчикам в Instagram, как преодолела послеродовую депрессию, передает NUR.KZ.

В феврале казахстанский исполнитель Али Окапов и участница музыкальной группы "Асыл" Акерке Буркитбай впервые стали родителями, а мама Али - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева - стала бабушкой. Малыша назвали Зейном и впервые показали публике на бесик-тое.

Акерке написала пост в соцсети, что, как и многие женщины, испытала послеродовую депрессию.

"Ты думаешь, что никогда не выйдешь на работу, что лишний вес никогда не исчезнет, твое настроение меняется, ты даешь волю слезам, твои мысли не собраны и ты не знаешь порой, что делаешь", - призналась она.

Молодая мама сделала для себя вывод.

"Однако если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то многое меняется. Если подумать не о том, что, мол, я сижу дома, а весь мир развивается, а о том, что материнство - это новый и важный этап в жизни женщины, ее самореализация, тогда можно сполна насладиться этим временем, ведь это зависит только от нас", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020761-daesh-volyu-slezam-stavshaya-mamoy-akerke-burkitbay-rasskazala-o-poslerodovoy-depressii/