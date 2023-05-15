45-летняя Ольга Орлова впервые показала лицо трехмесячной дочери

Ольга Орлова с дочерью. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова, ставшая недавно мамой во второй раз, впервые показала лицо трехмесячной дочери. Фото с малышкой она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы "Блестящие" во второй раз стала мамой в феврале этого года. Девочку назвали Аней. Некоторое время артистка предпочитала скрывать внешность девочки, а после крещения решила показать черты лица малышки.

"Крестили Анечку", - написала Орлова.

Поклонники Ольги поздравили ее в комментариях и отметили, что девочка больше похожа на своего отца.

"Папина ксерокопия! Пусть растет счастливой", "Глазки папины", "На папу похожа", "Папина дочь! Копия", - прокомментировали подписчики.

Крестной мамой стала близкая подруга и коллега по съемочной площадке артистки - Ксения Бородина.

"Сегодня для меня и для семьи моей близкой подруги очень важный день. Мы крестили нашу Анечку, и я стала ее крестной мамой. Все, что зависит от меня, как от крестной мамы, я все сделаю", - написала Ксения на своей странице в соцсети.

Напомним, в декабре 2021 года Ольга Орлова вышла замуж во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020506-45-letnyaya-olga-orlova-vpervye-pokazala-litso-trehmesyachnoy-docheri/