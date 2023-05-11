"Уже привыкает к камере": Айым Сейтметова о том, как свекровь относится к ее активности в Сети

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Каахстанская актриса Айым Сейтметова рассказала своим подписчикам в Instagram о том, как свекровь относится к ее блогерству, а также ответила на вопрос, собирается ли она вернуться в кино, передает NUR.KZ.

Напомним, весной прошлого года Айым Сейтметова впервые стала мамой. У нее родилась дочь Томирис. Летом молодая мама показала свою малышку, отметив, что ребенок растет в семье блогеров, поэтому скрывать девочку нет смысла.

Актриса часто общается со своими подписчиками в Instagram. Они поинтересовались, как свекровь относится к тому, что Айым ведет свой блог.

"Я ведь не стала блогером после замужества. Я была изначально блогером, актрисой и все это знали. Мама, кажется, потихоньку уже сама привыкает к камере, но все равно бывает, что стесняется, а так совсем не против, наоборот, рада. Даже в кино меня заставляет вернуться", - рассказала она.

Сторис Айым Сейтметовой. Скриншот: instagram.com/aiymsm

Актриса также заявила, что с нетерпением ждет возвращения в кино.

"Я всегда рада новым ролям и жду не дождусь своего возвращения в кино, и вижу, как вы тоже ждете", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020048-uzhe-privykaet-k-kamere-ayym-seytmetova-o-tom-kak-svekrov-otnositsya-k-ee-aktivnosti-v-seti/