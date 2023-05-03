"Мужики, меняйте не жен, а свое отношение к вашим родителям": Айдаркулов об ошибках в браке

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Отечественый актер и шоумен Даурен Айдаркулов, который развелся дважды, рассказал в Instagram о сложностях, которые возникали в его браках. Спустя время Даурен сделал выводы, передает NUR.KZ.

Отметим, что ранее Даурен Айдаркулов признался, чем раздражал своих двух жен. Актер также заявил, что более 90 процентов заявлений о разводе подают женщины, но это не всегда их решение.

Отец пятерых детей пытается сократить количество разводов в Казахстане, делясь своим опытом и рассказывая об ошибках. В этот раз Даурен поведал, как его жена жила со свекровью.

"Когда я с женой жил у своих родителей, между моей мамой и женой бывало появлялись какие-то не очень приятные ситуации, я думаю, многим такая ситуация знакома. И из-за этих неприятных ситуаций мне самому было не очень приятно.

Вообще, было неприятно маме, жене, мне. И я всегда упрекал свою жену, когда такие ситуации появлялись, я ее делал виновной, я ей говорил: "Почему ты это говоришь? Почему ты это не говоришь? Почему ты это делаешь, а это не делаешь?".

На самом деле нужно было менять не ее, а себя самого. Когда жена видит ваше отношение к вашим родителям, как вы любите своих родителей, как вы цените, как вы высоко чтите и уважаете своих родителей, то для нее это тоже становится нормой и она соответственно также будет относиться к вашим родителям.

И, наоборот, когда она видит, как вы неуважительно относитесь к своим родителям, она будет также неуважительно к ним относиться. Поэтому, мужики, меняйте не своих жен, а меняйте свое отношение к вашим родителям", - отметил он.

Напомним, Даурен Айдаркулов и экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет развелись летом 2020 года. У бывших супругов подрастают сын и дочь. От первого брака у Даурена трое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019104-muzhiki-menyayte-ne-zhen-a-svoe-otnoshenie-k-vashim-roditelyam-aydarkulov-ob-oshibkah-v-brake/