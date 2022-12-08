Разведенный Даурен Айдаркулов: Более 90% заявлений о разводе подают женщины

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанский актер Даурен Айдаркулов вновь высказался на тему разводов в Казахстане. Он заявил, что более 90% заявлений о разводе подают женщины, однако не всегда это их решение, передает NUR.KZ.

Ранее Айдаркулов рассказал, чем раздражал своих двух жен. В своем Instagram он продолжил тему распадов семей в стране.

"Мы думаем, что, когда мы разведемся, мы сразу решим все семейные проблемы. А еще мы думаем, что мы найдем такой вариант, с которым у нас не будет никаких проблем. Такую замену, с которой у нас будет мощная гармония. Но этот метод не работает. Наша проблема в том, что мы ищем ошибки не в себе, а в наших партнерах. А ведь пока мы сами не изменимся, наш партнер лучше не станет.

Согласно статистике, более 90% заявлений о разводе подают женщины. Но это не означает, что это их решение. Это еще и решение мужа, который, не взяв всю ответственность за жену, детей, согласился с ее решением и отказался дальше бороться за сохранение семьи.

В общем, что я хочу сказать. Дорогие мужчины и женщины, корень, основа всех семейных проблем в том, что мы не берем ответственность за семью", - высказался актер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000611-dauren-aydarkulov-o-raspadah-semey-bolee-90-zayavleniy-o-razvode-podayut-zhenschiny/