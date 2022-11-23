Даурен Айдаркулов рассказал, чем раздражал своих двух жен

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанский актер Даурен Айдаркулов поведал, чем раздражал своих жен в двух браках. Он признался, что постоянно предпочитал друзей своей семье, передает NUR.KZ.

Такое признание Даурен сделал в Instagram в рамках своего проекта по сокращению разводов в Казахстане.

"Знаешь, как я раздражал и первую, и вторую жену? Я постоянно ночью уходил куда-то со своими друзьями. И мне казалось, что если именно в эту ночь я не выйду, то я лишусь чего-то очень важного. Лишусь такого события, которое больше никогда в моей жизни не повторится. И при этом я действительно лишался очень важного. Я потихоньку лишался своей семьи. Но на тот момент я этого не понимал.

Так вот, мне всегда нравилось дарить свое время, внимание, поддержку своим друзьям. Я это делал и по отношению к своей семье. Но в процентном соотношении это было так: 80% своего свободного времени я уделял своим друзьям, и лишь 20%, максимум 20% - своей семье", - отметил актер.

Айдаркулов также обратился к мужчинам.

"Во-первых, каждый раз, когда вы будете уделять свое внимание, время своим друзьям, а иногда и не только своим друзьям, вам будет казаться, что это очень важно. Но это полная чушь. Это просто хотелки вашего эго.

Во-вторых, я прекрасно понимаю, что находиться с друзьями - это очень интересно, весело, кайфово. Но если с вашим здоровьем что-то случится серьезное, или у вас будут какие-то финансовые или социальные проблемы, то в первую очередь вам на помощь придут ваши родные, ваша семья, в частности, ваша жена. Поэтому цените это", - призвал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998535-dauren-aydarkulov-rasskazal-chem-razdrazhal-svoih-dvuh-zhen/