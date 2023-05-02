Ерке Есмахан и Raim улетели в Лондон (видео)

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан и ее муж Raim, которые поженились в начале этого года, отправились в Великобританию. Артисты поделились кадрами своей поездки в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Ерке поделилась семейными планами со своими подписчиками, отметив, что они с Raim собирают чемоданы для дальней поездки. Однако тогда артистка не рассказала, в какую страну они собираются лететь, а лишь заявила, что получила визу.

В сторис Instagram Ерке Есмахан показала, что вместе с мужем прилетела в Лондон.

"Рай мой, спасибо тебе за все", - написала Ерке, отметив аккаунт любимого супруга.

Певица показала, в каком отеле они остановились, а также поделилась видео своего английского завтрака.

Raim, который не так активен в соцсети, как его супруга, также опубликовал в Instagram кадры своего пребывания в Лондоне. Он показал, как заботливая жена наливает ему чай за завтраком.

Видео взято со страниц Ерке Есмахан и Raim в Instagram

Напомним, Ерке Есмахан и Raim поженились по мусульманским традициям в январе этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019051-erke-esmahan-i-raim-uleteli-v-london-video/