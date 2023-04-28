"Собираем чемоданы": Ерке Есмахан рассказала о семейных планах

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала о творчестве, а также от том, что скоро собирается в дальнюю поездку с мужем, передает NUR.KZ.

Ерке спросили, получила ли она визу.

"Слава Аллаху, получила", - отметила она.

Певица также поведала, что запланировала дальнюю поездку с мужем за рубеж.

"Собираем чемоданы", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке также ответила на вопросы о своем творчестве. Она сообщила, что скоро порадует своих фанатов музыкальными новинками. А также рассказала, как относится к каверам своих песен.

"Меня это сильно радует. Я ведь доношу песни от сердца к сердцу, а после они уже принадлежат народу", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Подписчицы Ерке поинтересовались, как она ухаживает за волосами.

"Хожу в салон 2-3 раза в неделю. Укладка держится долго", - заявила Ерке.

Ерке спросили и о ее гардеробе, как она избавляется от ненужных вещей.

"Отдаю сестренкам. Сколько бы больших китайских сумок не передавала, мои вещи все еще не вмещаются в две комнаты. Может, мне их начать продавать", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018605-sobiraem-chemodany-erke-esmahan-rasskazala-o-semeynyh-planah/