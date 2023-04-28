"Не дает поводов": Жания Джуринская рассказала, ревнует ли она мужа

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская поделилась с подписчиками в Instagram о начале отношений с мужем и рассказала, ревнует ли его, передает NUR.KZ.

Жания прокомментировала ситуацию подписчицы и рассказала, как она подтолкнула тогда еще будущего мужа на серьезный шаг.

"Когда я поняла, что у нас с Даником все всерьез, я в открытую ему сказала: "Играться не буду - мне это уже не интересно. Если ты и вправду любишь и серьезный настрой, то максимум даю год. Дальше я пас". Спустя полгода после этого разговора он сделал предложение. Возможно даже, случилось бы это раньше, если бы тогда "небо открыли". Он хотел сделать предложение за границей (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)", - рассказала она.

Stories Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Актриса также ответила, ревнует ли она мужа. По словам девушки, мужчина не даст повода для ревности, если женщина уверена в себе и имеет внутреннюю опору.

"Если честно, не ревную. Во-первых, потому что я уверенный в себе человек, во-вторых, муж не дает поводов. Очень важно иметь внутреннюю опору и уверенность, тогда ни один мужчина не допустит и не даст поводов для ревности", - поведала Джуринская.

Напомним, ранее отечественная артистка рассказала о ссорах с мужем и поделилась кадрами с поездки в родной город Байконур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018591-ne-daet-povodov-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-revnuet-li-ona-muzha/