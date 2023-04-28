Кентал попросил Сабину Алтынбекову "одолжить" ему деньги после новостей о ее богатствах

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

Известный казахстанский певец Кентал попросил у волейболистки Сабины Алтынбековой в долг 20 тысяч долларов после новостей о ее доходах. Соответствующий комментарий он оставил под постом спортсменки в Instagram.

Накануне стало известно, что 26-летняя казахстанка Сабина Алтынбекова, недавно ставшая чемпионкой ОАЭ по волейболу, попала в список самых богатых волейболисток мира.

По данным СМИ, состояние Сабины оценивается в 4,7 млн долларов (2,1 млрд тенге по текущему курсу). В списке самых богатых волейболисток мира Алтынбекова заняла 11-е место.

После публикаций новости в средствах массовой информации Сабина в соцсетях прокомментировала информацию о своих доходах.

"Мне так льстит, когда про мой доход СМИ пишут посты. Проснулась и увидела себя в списке "топ-20 самых богатых волейболистов мира".

Не перестаю удивляться, как другие любят строить свои предположения о моей жизни и уделяют этому слишком много внимания. А по факту я просто занимаюсь любимым делом и это приносит мне доход.

Пока я работаю, кто-то считает мои деньги и пишет про это в соцсетях. Сегодня с утра прямо улыбнуло, хотя не очень такое люблю", - написала спортсменка (орфография автора сохранена - прим. ред.).

Многие похвалили девушку за трудолюбие и усердие, а известный в Казахстане певец Кентал попросил одолжить ему денег.

"Займи 20 тысяч долларов (9,1 млн тенге) до понедельника", - написал Кентал в комментариях к посту.

К слову, пользователи Сети восприняли просьбу артиста как шутку, посмеявшись в комментариях.

Отметим также, что лишь вчера Кентал поделился со своими поклонниками хорошей новостью - он стал отцом во второй раз. У него и его супруги Миланы Кенжебулатовой родился второй сын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018589-kental-poprosil-sabinu-altynbekovu-odolzhit-emu-dengi-posle-novostey-ob-ee-bogatstvah/