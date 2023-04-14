"Моя звездочка": Жулдыз Абдукаримову с 35-летием тепло поздравила свекровь

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова отмечает сегодня, 14 апреля, день рождения. С 35-летием невестку тепло поздравила ее свекровь, а муж, Кайрат Нуртас, признался, что скучает по любимой, когда ее нет рядом, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абудкаримова написала в своем Instagram, что годы сделали ее мудрее.

"Спасибо за то, что не сломилась перед испытаниями, за то, что извлекла уроки из своих ошибок, за то, что многое поняла, благодарю за все это, мои 34 года.

Добро пожаловать, мои 35, надеюсь, этот год будет наполнен хорошими новостями, победами и плодоворными начинаниями", - отметила она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

На страничке Гульзиры Айдарбековой, которая на днях с размахом отметила свое 55-летие, появилось теплое поздравление, адресованное старшей невестке.

"Поздравляю тебя с днем рождения, моя звездочка", - написала она.

Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скриншот: instagram.com/gulziraaidarbekova

А в сторис у Кайрата Нуртаса появилось теплое видео с женой, снятое накануне ее дня рождения в аэропорту. Певец пожелал ей доброго пути и отметил, что будет скучать по своей любимой.

"Завтра не задерживайся", - сказала Жулдыз.

"Приеду", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016835-moya-zvezdochka-zhuldyz-abdukarimovu-s-35-letiem-teplo-pozdravila-svekrov/