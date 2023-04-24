"Он этого не заслужил": Мадлен рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная в Сети под ником Мадлен, высказалась о непростых отношениях с экс-бойфрендом, передает NUR.KZ.

Блогерша ответила на вопрос подписчика о бывшем возлюбленном и поведала, что им не удалось остаться в хороших отношениях. Ранее Мадлен рассказывала, что в их отношениях давно все шло к расставанию.

"Было желание остаться хотя бы в нейтральных отношениях, но даже оно пропало. Есть люди, с которыми лучше вообще никак не общаться, ради своего ментального спокойствия и здоровья. Нет, я не общаюсь с ним и даже не хочу здесь о нем писать больше, он этого не заслужил", - рассказала инстадива.

Звезда соцсетей также отметила, что всегда старалась мирно расставаться с мужчинами.

"Я ранее никогда так не писала о своих бывших возлюбленных, всегда старалась достойно расходиться. Но я теперь отношусь ровно также к людям, как они этого заслужили", - высказалась Мадина.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Напомним, ранее мы писали, что новый образ Мадины Мамадалиевой вызвал восхищение у фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017929-on-etogo-ne-zasluzhil-madlen-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-byvshim-vozlyublennym/