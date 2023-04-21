"Я каждый раз разводиться хочу": Макпал Исабекова рассказала о ссорах с мужем

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

39-летняя казахстанская певица Макпал Исабекова рассказала поклонникам в Instagram о своем характере и о ссорах с супругом, передает NUR.KZ.

Певица призналась подписчикам, что она очень вспыльчивая натура, и в моменты злости готова крушить все вокруг, потому что, по мнению Макпал, невозможно постоянно находиться в состоянии всепрощения.

"Невозможно все время находиться в состоянии всепрощения и всепонимания, когда ты такая вся на высоких вибрациях и тебя ничто не задевает. Мы люди и это невозможно. И это нормально. Вы знаете, что я бываю ужасной в гневе? Вы этого не знаете, потому что я вам это не показываю. Это видят только родные и близкие", - отметила она.

Видео взято со страницы Макпал Исабековой в Instagram

Макпал также ответила на вопрос одного из фолловеров, и рассказала о конфликтах с супругом. По словам артистки, при каждой ссоре ей хочется развестись.

"Еще как бывает. Знаете, я каждый раз разводиться хочу, когда мы с ним ругаемся. Я так и говорю: "Все, я подаю на развод". Потом говорю: "Иди ты подавай на развод, а то меня узнают, стыдно будет". Он как реагирует? Он тоже хочет крушить, но он этого не делает. Потому что если он тоже начнет крушить, то мы точно разойдемся", - сообщила она.

Видео взято со страницы Макпал Исабековой в Instagram

Ранее певица поведала о послеродовой депрессии и откровенно призналась, что после рождения сына ей сложно прийти в хорошую физическую форму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017664-ya-kazhdyy-raz-razvoditsya-hochu-makpal-isabekova-rasskazala-o-ssorah-s-muzhem/